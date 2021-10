Gallery Without Borders bere návštěvníka na zážitkovou cestu dvěma objekty Národní galerie v Praze. Stálou expozicí Národní galerie ve Veletržním paláci 1796–1918: Umění dlouhého století a do Sochařské zahrady Anežského kláštera v Praze. V neděli 10. října 2021 od 14.00 hod. v Sochařské zahradě Kláštera sv. Anežky České, se uskuteční vystoupení s názvem „Dance and the Moving as Body Installation“ a ve středu 13. října 2021 od 18.00 hod. bude Veletržní palác, výstava 1796–1918: Umění dlouhého století, svědkem přestavení s názvem 19th Century (wo)Man: A Contemporary Intervention “. Výběr obrazů dramaturgicky sestavila Sue Schroeder, reflektovala tak záměr kurátorů výstavy Člověk, Svět a Ideje, Veroniky Hulíkové a Otty M. Urbana. Multioborová spolupráce tance a výtvarného umění Projekt Gallery Without Borders vznikl téměř před rokem, a to na základě koprodukce Centra choreografického rozvoje SE.S.TA se studiem Core Dance, ve spolupráci s Národní galerií Praha. Je součástí dlouhodobého cyklu Tanec v galerii, který je charakteristický mezioborovou spoluprací tance a výtvarného umění, a jeho on-line verze se uskutečnila již v loňském roce. Letos se taneční tvůrci z České republiky a USA pod vedením americké choreografky, umělecké aktivistky a mentorky Sue Schroeder konečně potkají naživo a jejich taneční kreace může zhlédnout každý návštěvník Sochařské zahrady Anežského kláštera v Praze (10. října 2021 od 14.00 hod.) či Veletržního paláce v Praze (13. října 2021 od 18.00 hod). Marie Kinsky, ředitelka Centra choreografického rozvoje SE.S.TA. k projektu doplňuje: „Tanec v galerii přináší nové impulsy v tolik potřebné oblasti, jakou je práce s návštěvníkem/divákem. Nejde jen o jeho přilákání na netradiční zážitek, ale i o zprostředkování jiného způsobu vnímání a nového poznání.“ Nenechte si ujít neopakovatelný zážitek z umění, výtvarná díla i tanec pak budete vnímat zcela jinak, oba světy k vám začnou promlouvat a odhalíte nové dimenze toho, co se v nich ukrývá a co je spojuje. Více informací najdete na https://www.se-s-ta.cz/