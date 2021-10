Rychta Open Door

V rámci doprovodného programu holešovické části Signal festivalu vás zveme do Ateliéru Rychta, bývalé vyhlášené hospody U Primasů z roku 1908.

Historie zvenku, budoucnost uvnitř a to celé v 3D perspektivě. Přesně o tom to bude v pátek a v sobotu od 19:00 do 22:00 u nás na Rychtě. Pošleme vás do virtuální reality Výstaviště v jeho podobě dávné, kdy se U Primasů začínalo, nedávné, i budoucí. Mějte otázky, rádi vám je zodpovíme.

PODROBNÉ INFORMACE ZDE