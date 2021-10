Low Island v Praze

Low Island, jejichž debut If You Could Have It All Again si vedl dobře u kritiků i v hitparádách, zažívají úspěšný rok. Nahrávku vydali na vlastním labelu Emotional Interference a podle kapely pojednává o zlomených srdcích i cyklických vnitřních konfliktech, zároveň vyhlíží to dobré, co přinese příštích deset let.

Koncert proběhne v rámci série UpTine s volným vstupem, rezervuj si své místo.