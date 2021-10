Mitski v Praze

Kultovní hudebnice, z které se během jednoho roku stala nezávislá hvězda první kategorie s profilem v New Yorkeru a vystoupeními v předních televizních talk shows (Jimmy Kimmel, Stephen Colbert), vystoupí v Praze. Skladatelka, hudebnice a neuvěřitelná performerka Mitski má za sebou pět dlouhohrajících alb. To poslední Be the Cowboy (2018) bylo jmenováno albem roku médii jako Pitchfork, Vulture, Consequence, Esquire a Flood. I další vlivná média jako NPR nebo The New York Times nahrávku zařadila mezi to nejlepší, co tehdy vyšlo.

Pro rok 2022 plánuje Mitski velké věci, mimo jiné návrat na turné, které nemine ani Českou republiku. Už její nový singl Working for the Knife značí novou intenzitu, jakoujsme u Mitski ještě neslyšeli.