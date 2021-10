Anna Bürgermeisterová: Zloděj příběhů: Preview of some troubles / Pragovka Gallery POP-UP

Pragovka Gallery srdečně zve na otevření výstavy Zloděj příběhů: Preview of some troubles umělkyně Anny Bürgermeisterové, jejíž zahájení proběhne společně s dalšími výstavami třetího výstavního bloku Výstupy intimity II. ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 18:00. https://bit.ly/vystupyintimityII

Kurátorkou výstavy je Lucie Nováčková. Výstava potrvá do 12. 12. 2021.

Jak může vypadat zloděj příběhů, který nikdy žádný příběh neukradl? Jedná se o prequel, uvádějící do děje obrazů autorky Anny Bürgermeisterové.

Anna Bürgermeisterová (1985) patří k těm několika málo umělcům, kteří, ač českého původu, studovali na prestižních univerzitách v zahraničí, kde i vystavovali (krátce prošla studiem dějin umění a literární komparatistiky na vídeňské univerzitě, posléze tamtéž vystudovala kontextuální malbu). Po návratu do Čech však jako řada podobných umělců často postrádala kontext, či sociální konexe nutné pro realizaci výstavy v adekvátním prostoru, o čemž svědčí i fakt, že se jedná o první výstavu této česko-vídeňské autorky v Praze po pěti letech. Z tohoto pohledu se jedná o prequel, který přibližuje tvorbu Anny Bürgermeisterové v pražském kontextu. Neosvětluje však, jako tomu bývá u filmových prequelů, příběhy, které se na obrazech odehrávají: Anna staví diváka do pozice zloděje příběhů, antropologa zkoumajícího příběhy a charaktery jež vyobrazuje, ale celý příběh jej nechává vystavět samotného, v tušení blížících se katastrof, aniž by chtěla poskytnout bližší komentář.

Tvorba Anny Bürgermeisterové dá popsat jako vyzrálá a konzistentní. Dlouhodobě její tvorbu sjednocuje rámec – ne zcela pravidelná mřížka obrazů, které po složení vytvářejí velkoformátové panely. Způsob skládání lze přirovnat k mřížkové hře či konstrukci osobního, archetypálně laděného, často temného příběhu. V jejích obrazech vystupují hrdinové současné mytologie: cyborgové, jezdci apokalypsy obleky a mrkve na pozadí socialistických sídlišť.

Tematika i způsob budování příběhu ve zjednodušující zkratce podaných malířských vyprávění jednoduše, až naivisticky podaných malířských vyprávění odkazují k teoretickému vzdělání autorky. To se stalo stěžejní a určující pro způsob, jakým Anna Bürgermeisterová svá díla tvoří: Na počátku tvorby každého panelu je jakási fixní idea, sekvence scény či vyprávěcího momentu, přičemž stěžejní pro obrazový konstrukt se podobně jako v literární vědě stává způsob, jak jej dosáhnout prostřednictvím předem vymezených charakterů a topoi. Anna kóduje osobní obsahy do snových obrazů, které nijak dále nekomentuje: určující je uspořádání děje na pomyslné mřížce obrazu i fakt, že divák si na pozadí zobrazovaných dějů vybírá obsah sám. Vzniká tak napětí mezi přitažlivým povrchem obrazu a sdělením.

VÝSTUPY INTIMITY

Výstavní blok Výstupy intimity se v rámci celoročního tématu Tichá síla Uncool Being, obrací zpět do nitra, k samotné podstatě umělecké tvorby jako odpovědi na stav planety i způsob, jak se k životnímu prostředí jako lidstvo dlouhodobě chováme, ale i jako reakci na možnou jinakost či vydělení ze společnosti v rámci tématu Tichá síla Uncool Being, které může být způsobeno různými faktory-geografickou vzdáleností od centra, odlišnou životní zkušeností, či prostě jen životním nastavením.

Těžiště bloku Výstupy intimity tak reflektuje křehké momenty, stojící na počátku tvorby: Projekt Tide of Softness se obrací k jemným , pomalým, tradičním technikám jako reakci na současnou konzumní společnost, výstava skupiny Duna se obrací k objektově orientované ontologii a návaznosti na postfoucaultovskou tradici od Deleuzeho až k převratnému eseji Timothyho Mortona, přičemž ve svém výstupu z intimity a zaujetí objektem neopomíjí ani environmentální témata. Jako přirozenou reakci na svět intimity pak chápeme právě zaujetí hmotnými díly, surovostí, napětím (Obyčejné myšlenky Eliáše Dolejšího), vystoupení z tohoto křehkého intimního světa prostřednictvím velkorysých sochařských realizací (Regenerace), a konečně zastavení u surreálně pojaté interpretace světa autorky Anny Bürgermeisterové v druhé části třetího bloku, v projektu Mé oči patří jen mně.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

25. 11. Korzo Pragovka - projekce: Chihiro Tazuro: A tasty fish, My Grandma, komentované prohlídky výstav s umělci a kurátory - PGR: Regenerace: (vedoucí Katedry sochařství doc. J. Koléšek povede diskusi o podstatě sochařské tvorby v kontextu Ateliéru sochařství FU Ostravské Univerzity). Performance Lenerová + Homola k aktuální výstavě. Performance Viktora Fučka. Křest katalogů výstav.

SOBOTA 4. 12. ArtBazaar + Korzo Pragovka: Workshop pro děti k některé z probíhajících výstav, meet the artists and curators + doprovodný program. Dražba knih. Výtvarný workshop pro deti s Františkem Svatošem k výstavě Flat as Pizza.

NEDĚLE 12. 12. Synchronizované dernisáže Výstupy Intimity II: Regenerace, Ty formy: Brnění, Anna Bürgermeisterová: Mé oči patří jen mně, Duna OOO

