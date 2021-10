DUNA: Flat As Pizza/ Pragovka Gallery Entry

Pragovka Gallery otevírá výstavu: Flat As Pizza umělecké skupiny DUNA, jejíž zahájení proběhne společně s dalšími výstavami druhé poloviny třetího výstavního bloku Výstupy intimity II. ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 18:00 v rámci události Vernisáže na Pragovce/ Výstupy intimity II.

Kurátorkou výstavy je Anežka Kořínková. Výstava potrvá do 12. 12. 2021.

Aktuální výstavní projekt skupiny DUNA obrací svou pozornost zpět k objektům. Propůjčuje si komerční techniku 360° fotografie a zkoumá, co se stane, když focené objekty roztočí a akceleruje je natolik, až jejich rychlost dosáhne hraniční rychlosti a dostane se do bodu horizontu událostí.

Skupinu DUNA tvoří Lenka Bakeš, Ladislav Kyllar a František Svatoš, kteří se potkali při studiu v Ateliéru Fotografie na UJEP. Mezi předmět jejich zájmu patří témata budoucnosti jako ekologie a technologie. Autoři často vychází ze současné spekulativní filozofie, objektově orientované ontologie a vědeckých objevů. V jejich dosavadní tvorbě je jim inspirací jak realita, kterou sami prožívají, včetně té argumentované, prolínající se spekulativně až do žánru sci-fi s prvky mystifikace a nadsázky. Skupinu DUNA zařadila francouzská publikace NONFICTION 02 on Nature mezi výběr umělců narozených po roce 1980 určujících trendy budoucnosti.

VÝSTUPY INTIMITY

Výstavní blok Výstupy intimity se v rámci celoročního tématu Tichá síla Uncool Being, obrací zpět do nitra, k samotné podstatě umělecké tvorby jako odpovědi na stav planety i způsob, jak se k životnímu prostředí jako lidstvo dlouhodobě chováme, ale i jako reakci na možnou jinakost či vydělení ze společnosti v rámci tématu Tichá síla Uncool Being, které může být způsobeno různými faktory-geografickou vzdáleností od centra, odlišnou životní zkušeností, či prostě jen životním nastavením.

Těžiště bloku Výstupy intimity tak reflektuje křehké momenty, stojící na počátku tvorby: Projekt Tide of Softness se obrací k jemným , pomalým, tradičním technikám jako reakci na současnou konzumní společnost, výstava skupiny Duna se obrací k objektově orientované ontologii a návaznosti na postfoucaultovskou tradici od Deleuzeho až k převratnému eseji Timothyho Mortona, přičemž ve svém výstupu z intimity a zaujetí objektem neopomíjí ani environmentální témata. Jako přirozenou reakci na svět intimity pak chápeme právě zaujetí hmotnými díly, surovostí, napětím (Obyčejné myšlenky Eliáše Dolejšího), vystoupení z tohoto křehkého intimního světa prostřednictvím velkorysých sochařských realizací (Regenerace), a konečně zastavení u surreálně pojaté interpretace světa autorky Anny Bürgermeisterové v druhé části třetího bloku, v projektu Mé oči patří jen mně.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

25. 11. Korzo Pragovka - projekce: Chihiro Tazuro: A tasty fish, My Grandma, komentované prohlídky výstav s umělci a kurátory - PGR: Regenerace: (vedoucí Katedry sochařství doc. J. Koléšek povede diskusi o podstatě sochařské tvorby v kontextu Ateliéru sochařství FU Ostravské Univerzity). Performance Vachunová + Homola k aktuální výstavě. Performance Viktora Fučka. Křest katalogů výstav.

4. 12. ArtBazaar + Korzo Pragovka: Workshop pro děti k některé z probíhajících výstav, meet the artists and curators + doprovodný program. Dražba knih. Výtvarný workshop pro děti s Františkem Svatošem k výstavě Flat As Pizza.

12. 12. Synchronizované dernisáže Výstupy Intimity II: Regenerace, Ty formy: Brnění, Anna Bürgermeisterová: Mé oči patří jen mně, Duna OOO

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Státním fondem kultury.