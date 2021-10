Pražská premiéra šestinotónové harmonia na hudebním festivavulu Offstrings Strun podzimu

Vychutnejte si NE-VŠED-NÍ hudební zážitek. Do Prahy se po dlouhých 93 letech vrací od svého vzniku vzácný hudební nástroj – šestinotónové harmonium! V rámci Offstrings koncertu Strun podzimu v Anežském klášteře zazní hudba unikátního skladatele Aloise Háby: Šest skladeb pro šestinotónové harmonium z roku 1928, která byla po dlouhou dobu jediná existující. Na ni naváže ve světové premiéře šestinotónová skladba In mladého českého skladatele Iana Mikysky. Obě skladby zahraje Miroslav Beinhauer, jediný interpret šestinotónového harmonia na světě. Koncert se odehraje v koprodukci Prague Quiet Music Collective, Ostravského centra nové hudby - Ostrava Center for New Music a Strun podzimu. Datum a čas konání: pátek 15. října 2021 ve 20:00 hod. Místo: Anežský klášter, U Milosrdných 17, 110 00 Staré Město Vstupné: 200 – 300 Kč