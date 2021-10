Synchronizované vernisáže: Výstupy Intimity II

Pragovka Gallery a The White Room pořádá další z řady synchronizovaných vernisáží druhé poloviny třetího výstavního bloku Výstupy intimity II.

Zahájeny budou následující výstavy:

• Pavla Vachunová a Lukáš Homola: Tyformy: Brnění / The White Room

• Anna Bürgermeisterová: Mé oči patří jen mně/ Pragovka Gallery POP-UP

•. DUNA: Flat as pizza/ Pragovka Gallery Entry

Součástí večera bude také doprovodná performance k výstavě Ty formy: Brnění v podání Pavly Vachunové a Lukáše Homoly.

Na vernisáži zahraje berlínský BEATLESS.

VÝSTUPY INTIMITY

Výstavní blok Výstupy intimity se v rámci celoročního tématu Tichá síla Uncool Being, obrací zpět do nitra, k samotné podstatě umělecké tvorby jako odpovědi na stav planety i způsob, jak se k životnímu prostředí jako lidstvo dlouhodobě chováme, ale i jako reakci na možnou jinakost či vydělení ze společnosti v rámci tématu Tichá síla Uncool Being, které může být způsobeno různými faktory-geografickou vzdáleností od centra, odlišnou životní zkušeností, či prostě jen životním nastavením.

Těžiště bloku Výstupy intimity tak reflektuje křehké momenty, stojící na počátku tvorby: Projekt Tide of Softness se obrací k jemným , pomalým, tradičním technikám jako reakci na současnou konzumní společnost, výstava skupiny Duna se obrací k objektově orientované ontologii a návaznosti na postfoucaultovskou tradici od Deleuzeho až k převratnému eseji Timothyho Mortona, přičemž ve svém výstupu z intimity a zaujetí objektem neopomíjí ani environmentální témata. Jako přirozenou reakci na svět intimity pak chápeme právě zaujetí hmotnými díly, surovostí, napětím (Obyčejné myšlenky Eliáše Dolejšího), vystoupení z tohoto křehkého intimního světa prostřednictvím velkorysých sochařských realizací (Regenerace), a konečně zastavení u surreálně pojaté interpretace světa autorky Anny Bürgermeisterové v druhé části třetího bloku, v projektu Mé oči patří jen mně.

