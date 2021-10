Went release party: My Hard Lesson, Donnie Darko, The Valentines, DAREWIN, Forgen

Čtyři multižánroví intepreti a nevšední přůřez mezi hardcorem, rapem a indie. Představujeme Went, který přichází se svou Went Release Party plnou skvělých koncertů a zážitků.

Přijďte 13.10. do pražského RockCafe na nevšední koncert, kde odstartujeme novou éru mo-derní zábavy. Bude se pařit do rána, tak si na druhý den rovnou chystejte omluvenky!

Koncert je první ze série Party Pass.