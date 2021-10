JAK NA PENÍZE, ABY NÁM S NIMI BYLO DOBŘE A PŘIBÝVALY

Kdy: pondělí 8. listopadu 18.00–20.00

Cena: 350 Kč (nutno uhradit 5 dní před konáním)

Seminář na složité a kontroverzní téma. Co peníze jsou a co vlastně vůbec ne? Jaký

k nim máme vztah a co to o nás vypovídá? Odstraňování škodlivých představ a

objevování nových pohledů.

Lektor: Robert Zappe

Podrobné informace o všech kurzech a workshopech: divadlogong.cz

Místo konání: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, (bezbariérový přístup). Kapacita omezena. Rezervace míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na webu.

Úřední hodiny: pondělí–čtvrtek 13.00–20.00

Tel.: 777 853 883, e-mail: kurzy@divadlogong.cz

Web: www.divadlogong.cz, facebook: Divadlo Gong