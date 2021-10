Henry Rollins v Praze

Henry Rollins právě ohlašuje svou pražskou zastávku - s nejnovějším turné Good to See You 2022. Ta proběhne 27. ledna 2022 v Divadle U Hasičů.

Henry Rollins je legenda – a k této jinak nadužívané nálepce by mu klidně stačilo angažmá v ikonických Black Flag, kde stál v 80. letech za mikrofonem. Později byl jeho nezaměnitelný hlas ke slyšení v kapele Rollins Band – i poslední roky pak Henry Rollins tráví na cestách, ovšem už nikoliv s kapelou.