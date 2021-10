Dobijte svou energii během Dnů zdraví

Zajímá vás, jak se nejlépe připravit na pochmurný zimní čas? Navštivte Dny zdraví, které se odehrají od 14. do 17. října v Metropoli Zličín. Právě tady budete moci načerpat nejen sílu a energii pro nadcházející období, ale také tipy, triky a rady, jak si udržet dobrou psychickou i fyzickou kondici. Nenechte si ujít několikadenní bohatý program zaměřený na zdravý životní styl. Od čtvrtka 14. do neděle 17. října, vždy od 13 do 18 hodin, bude Metropole Zličín patřit zdraví a posílení imunity. Během čtyř dnů zaměřených na zdravý pohyb a stravu, profesionální diagnostiku kondice a světelnou relaxaci se o Vás postarají odborníci na slovo vzatí. O své rady a tipy se podělí zástupci Institutu zdraví a Daily Fitness, Hynek Mědřický nebo Jakub Kraus. Těšit se můžete na virtuální pohybovou hru Beat Saber nebo na hloubkové uvolnění a odpočinek díky AVS přístrojům jako jsou psychowalkman či světelné brýle, které jsou vynikajícím pomocníkem pro relaxaci a udržení trvalé psychosomatické rovnováhy. Každý den budete také moci zdarma podstoupit diagnostiku na přístroji IN BODY, což je jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro analýzu složení lidského těla, který zjistí poměr svalové a tukové hmoty v těle, množství vody v těle a další hodnoty. Po celou dobu probíhající akce budete navíc moci při nákupu použít speciální slevovou knížku Metropole Zličín, v níž na vás čeká více než 55 exkluzivních slev. Svou slevovou knížku si můžete stáhnout od 1. 10. online na www.metropole.cz, kde najdete i celý program Dnů zdraví, nebo si ji vyzvednout na infostánku, u hostesek či v zásobnících na letáky přímo v Metropoli Zličín.