V daleké budoucnosti se lidská rasa ocitá na hraně zániku. Z její bývalé slávy zbývají už jen osamělé a surreálné monumenty, které vysílají naléhavá poselství do prázdnoty vesmíru. Jediný posmrtně dokončený film vlivného islandského skladatele Jóhanna Jóhannssona je originální audiovizuální hypnotickou sci-fi básní, ve které se reálné brutalistní betonové ornamenty mění ve zneklidňující objekty z daleké budoucnosti. Kontrastní černobílé záběry 16mm kamery Sturly Brandth Grøvlena ve spojení s majestátním minimalismem Jóhanssonovy hudby mění film v unikátní zážitek mimo povědomý čas a prostor. Recenzi filmu si můžete přečíst zde. Snímku se věnujeme v osmatřicátém dílu podcastu KulTýden, který je k přehrání níže.

Více informací o akci KINO: Last and first Men na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.