Work in progress performativního projektu



The Melancholy of Marissa Cooper je kolektívne dj-tanečné teleso, ktoré je sym-poeticky zúfalo tínedžerské, plače, smeje sa a nahlas kričí. Rozpadá sa a nikdy jej nie je dosť.

Kdy: 20. 10. 2021 od 19:30 hod., Studio Alta Praha

PODROBNÉ INFORMACE ZDE