Jedinečná undergroundová akce pro příznivce horroru ve všech jeho podobách a formách umění. Na co se už teď můžete těšit? Na promítání nejvydařenějších fotografií tajemných míst Urbex&Stories, dark party DJ Demiho, delikátní ukázku práce maskéra Pavla Slaughtera Jelínka nebo třeba nové nakladatelství překladatele Romana Tilcera. Mezi hosty se objeví zřejmě dosud největší množství horrory píšících autorů – křtít se budou hned 4 knihy včetně Českého temna, což je dosud největší kniha naší edice. Ta obsáhla 17 autorů (mj. Pavel Renčín, Petr Boček, Honza Vojtíšek, Otomar Dvořák, Kristina Haidingerová, Miroslav Pech nebo Svatopluk Doseděl) a české horrorové povídky v průběhu téměř dvaceti let. Předmluvu napsal Martin Jiroušek, za výtvarným zpracováním stojí vynikající ilustrátor Jiří Dvorský a náklad i finální podobu knihy má na svých bedrech skvělé a plodné nakladatelství GoldenDog, které se postavilo už za předchozí knihu edice. Nedílnou součástí programu 6. ročníku HorrorConu bude hromada besed a přednášek, slavnostní vyhlášení literární soutěže O krvavý brk, tombola nebo CreepyBox. To vše v jedinečných stylových prostorách CrossClubu, kam se HorrorCon vrátí už potřetí.