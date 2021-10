Koncert Ráchel Skleničkové & orchestru VŠCHT

Koncert v rámci 3. ročníku festivalu Dny umění nevidomých v Praze. Zazní klasické i populární melodie v podání nevidomých umělců pod taktovkou Dominika Landsingera.

1. část

František Benda: Sonáta pro klavír a flétnu F dur. Eva Blažková, flétna; Ráchel Skleničková, klavír.

Bohuslav Martinů: Výběr z cyklu Etudy a polky: Etuda in A, Polka in F, Etuda in F. Ráchel Skleničková, klavír.

Robert Schumann: Výběr z cyklu Fantazijní kusy op. 73 pro klarinet a klavír. Jan Budín, klarinet; Ráchel Skleničková, klavír.

Ráchel Skleničková: Dávné město Griegheim. Ráchel Skleničková, klavír.

Karel Svoboda: Ten právě příchozí – píseň z muzikálu Mise. Radek Žalud, zpěv; Ráchel Skleničková, klavír.

2. část

Ernesto de Curtis: Non ti scordar di me. Marián Bango, zpěv a orchestr VŠCHT.

W. A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur – Allegro. Jan Budín, klarinet a orchestr VŠCHT.

Cesar Franck: Panis Angelicus. Marián Bango, Radek Žalud, zpěv a orchestr VŠCHT.

Béla Bartók, Rumunské tance: Orchestr VŠCHT

Ennio Moriccone: Tenkrát na západě. Ráchel Skleničková, zpěv a orchestr VŠCHT.

Francesco Sartori: Time to say Good Bye. Eva Blažková a Marián Bango, zpěv a orchestr VŠCHT.