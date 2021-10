Imunita z pohledu psychosomatiky

Někde na půl cesty mezi západní a východní medicínou, zdravím a nemocí, psychologií a lékařstvím, leží princip psychosomatiky. Vědní disciplína razící názor, že diagnostikovaná a léčená by neměla být jen duše bez těla anebo jen tělo bez duše, ale člověk jako komplexní, nerozdělitelný celek. Co to však znamená pro naše tradiční porozumění nemocí? Jaká onemocnění mohou být projevem narušené psychiky? Jak se o sebe starat tak, abychom podpořili léčbu a posílili naši imunitu? Naučte se naslouchat, když nám tělo říká to, co duše nedokáže, v přednášce doktorky Heleny Máslové. <img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t7c/1/16/1f9e0.png" alt="