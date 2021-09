Classic Spectacular

Program:

Charpentier -Te Deum Prélude

Mozart – Overture to Le Nozze di Figaro

Vivaldi – Four Seasons Autumn & Winter

Mozart – Exsultate, jubilate

Pachelbel – Canon and Gigue in D Major

Verdi – Aida Offertorio

Dvorak – Slavonic Dances

Mozart – Requiem Lacrimosa

Bach/Gounod – Ave Maria

Smetana – The Moldau (Vltava)

Bach – Toccata and Fugue in D minor

Beethoven – Symphonie n. 5 Allegro

Duration 60 minutes

Royal Czech Orchestra

Marie Fajtová – Soprano

Viktor Mazáček – Violin Solo

Robert Hugo – Organ