Eagles of Death Metal v Praze

Eagles Of Death Metal zahájí příští rok v březnu druhou kapitolu svého 24th Anniversary Tour. Své výročí oslaví i 27. března v pražském Lucerna Music Baru. Kapela zároveň oznámila, že 19. listopadu Jesse „Boots Electric“ Hughes nadělí fanouškům vánoční EP Eagles of Death Metal Presents A Boots Electric Christmas.

Na novém EP najdou posluchači elektrifikované verze klasických vánočních písní - God Rest Ye Merry Gentlemen, Put A Little Love In Your Heart, O Holy Night, Little Drummer Boy a Little Town Of Bethlehem. Zlatým hřebem desky bude a cappella verze O Holy Night, ve které spojí síly Hughes a jeho kámoš z EODM Joshua Homme.