Přednášky současného umění

Tyto a další otázky si zodpovíme během devíti přednášek o současném umění.

Kde: Přibyslavská 7, Praha 3 – Žižkov

Cena za kurz: 3 150 Kč (9 lekcí / 90 min)

Cena za jednotlivou lekci: 450 Kč (90 min)

Přihlášky: info@nauctesemalovat.cz

Proč s námi?

Profesionální vedení zkušenou lektorkou

Doporučujeme vhodnou literaturu na rozšíření znalostí

Dáváme tipy na návštěvy památek, muzeí i galerií

ROZVRH – Začínáme 20. 10. 2021

20. 10. 2021 18:45–20:15 Jak definovat umění

24. 11. 2021 18:45–20:15 Co je to estetický zážitek

15. 12. 2021 18:45–20:15 Je moderní a současné umění to samé?

19. 1. 2022 18:45–20:15 Proč dát současnému umění šanci?

16. 2. 2022 18:45–20:15 Na koho dějiny umění zapomínají?

16. 3. 2022 18:45–20:15 Když plátno nestačí (Nové umělecké formy)

20. 4. 2022 18:45–20:15 O spojení umění a přírody (Land Art)

18. 5. 2022 18:45–20:15 Proč potřebujeme sociálně angažované umění

15. 6. 2022 18:45–20:15 Umění za rohem aneb České současné umění

Čemu se budeme v kurzu věnovat?

1. Jak definovat umění?

Co je to umění a jak jej lze definovat? Proč jsou pisoár nebo abstraktní „mazanice" považované za umělecká díla? Čeho chtějí umělci docílit a proč nás někdy svými díly „provokují"? V přednášce se zaměříme na možné definice umění, na charakteristiky, které dělají umění uměním a také na to, co umění znamená konkrétně pro každého z nás.

2. Co je to estetický zážitek?

Výraz „estetický" máme většinou spojený s krásou, s uměním, popřípadě s krásným uměním. Co se ale vskutku skrývá za výrazem „estetický zážitek" a proč nemusí být vždy synonymem ke kráse, přiblíží přednáška, která ukáže, že estetický zážitek můžeme hledat nejen v uměleckých galeriích.

3. Je moderní a současné umění to samé?

Víte, jaký je rozdíl mezi moderním a současným uměním? A jaké jsou mezi nimi shody? Povíme si, proč je potřeba rozlišovat mezi moderním a současným uměním a poukážeme na historický kontext jejich vývoje. Na konkrétních příkladech si pak ukážeme shody moderního a současného umění, ale hlavně rozdíly mezi nimi.

4. Proč dát současnému umění šanci

Častokrát během návštěvy výstavy současného umění pociťujeme rozporuplné pocity a zcela netušíme, jak se k takovým dílům vztáhnout. V přednášce se podíváme na možné způsoby, jak současné umění vnímat tak, abychom z galerie neodcházeli s pocitem, že jsme byli oklámáni.

5. Na koho dějiny umění zapomínají?

Dokážete vyjmenovat alespoň 5 umělkyň? A co umělce mimo západní svět? Tušíte, co je to „queer umění"? Přednáška nabídne trochu netradiční a kritický pohled na dějiny umění se zaměřením na opomíjené umělkyně a umělce, jejichž díla si zcela jistě zaslouží naši pozornost.

6. Když plátno nestačí (Nové umělecké formy)

Jelikož se svět neustále vyvíjí, musí se vyvíjet i umění, proto umělecké formy, které považujeme za tradiční, již současnému umělci nemusí stačit. Přednáška přiblíží nástup nových uměleckých forem během 20. a 21. století a ukáže, jak se vztahují k tradičně pojímanému umění.

7. O spojení umění a přírody (Land Art)

Je možné docílit přírodního umění? Je etické zasahovat do krajiny za účelem vytvoření uměleckého díla? Jak lze přistupovat k umění, které se ze své podstaty neustále proměňuje? Na tyto a podobné otázky se pokusíme najít odpověď v přednášce, která se zaměří na Land Art.

8. Proč potřebujeme sociálně angažované umění

Může být umění politického rázu? Jak je možné využívat umění k otevření společenského dialogu? Jak se mísí etický apel uměleckého díla s estetickým prožitkem? Přednáška objasní, jakými způsoby hraje umění důležitou společenskou roli, a to jak z historického hlediska, tak z toho dnešního.

9. Umění za rohem aneb České současné umění

Vypravíme se spolu na pomyslný exkurz do českých luhů a hájů a galerií, kde nahlédneme do historie vzniku českého současného umění a poté si na konkrétních příkladech ukážeme, jak čeští současní umělci zapadají do kontextu světového uměleckého dění. Chybět nebudou ani tipy, jak se českému současnému umění přiblížit.