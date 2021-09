Výstava Skleník – velkoformátové organické olejomalby Sofie Švejdové v Karpuchina Gallery

Abstraktní malířka Sofie Švejdová přichází s novou výstavu Skleník v pražské Karpuchina Gallery.

Její energická stopa gestické tvorby je již vepsána do povědomí nejen českého, ale i zahraničního publika. V patnácti se odstěhovala z Karlových Varů do Prahy, aby dobyla umělecký svět pod pseudonymem inspirovaným příběhem Sofiiny volby. V březnu 2018 její obrazy zaujaly na prestižním veletrhu Volta v New Yorku a vystavovala například také s velkými jmény, jako je Andreas Schmitten.

Výstava Skleník představí její velkoformátové, organické olejomalby.

VERNISÁŽ VÝSTAVY 1.10. 2021 od 18.00