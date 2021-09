Soundtrack of Prague: WWW Neurobeat + support: Vision of 1994

Kulturní platforma GOODGOOD a CAMP (Centrum architektury a městského plánování) vás zvou na další díl cyklu Soundtrack of Prague na kterém 15.10. vystoupí pražská kapela WWW Neurobeat. Ta zde pokřtí vinyl jejich první desky Neurobeat z roku 2006. 15 let od vydání této desky, která byla také první releasem u vydavatelství Bigg Boss.

Jejich debut byl ve své době žánrově velmi průkopnický, kombinoval progresivní elektroniku a experimentální rap. Abstraktní a surrealistické pohledy na město a městský život reflektovali v textech a ve vizuální podobě hudebník Ondřej Anděra a výtvarník Lubomír Typlt, který je regulérním členem kapely i když nevystupuje na pódiích. I speciálně k této akci vznikne video materiál určený na unikátní promítací plochu v CAMPu (24x4m), který vystoupení kapely doplní. Historie WWW sahá až do poloviny devadesátých let, kdy kapela byla jedním z průkopníků hip-hopu v ČR. Od té doby je neodmyslitelně spjata s městskou kulturou a to až do současnosti, kdy si jejich hudba nadále a nesmlouvavě razí svůj vlastní žánr s výrazným vizuálním kontextem.

Před kapelou vystoupí dj a producent Vision of 1994. Jeho album "Concrete Memories" vytvořil jako soundtrack pro procházku "betonovým světem" sídlištěm, které ho v dospívání silně ovlivnilo. Na akci představí i novinky z nadcházející desky "Defragmented Dream".

Cyklus Soundtrack of Prague se zaměřuje na audiovizuální projekty a hudební interprety, kteří se ve své tvorbě zabývají městskou tematikou.