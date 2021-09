Projekce filmu „Where to with History?“ a panelová diskuze „Česká architektura a relikty politických režimů“ novinářky Karolíny Vránkové s Petrem Vorlíkem, Hanou Řepkovou a Ondřejem Tučkem. Jak se lidé vypořádávají s minulostí skrze architekturu? Stavby postavené za minulých politických režimů, nehledě na kvalitu samotné architektury, jsou spojené s řadou předsudků současné společnosti. Tento postoj má také zásadní vliv na osud řady významných budov v podobě bourání či necitelných přestaveb. Jak chránit a revitalizovat stavby z 20. století? VÍCE INFORMACÍ ZDE

Více informací o akci Film a architektura: Where to with History? + Česká architektura a relikty politických režimů na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.