Pražské stopy Antonína Dvořáka. Hrajte s Národním muzeem!

Vydejte se po pražských stopách skladatele a získejte dvě vstupenky do Muzea Antonína Dvořáka! U příležitosti 180. výročí narození Antonína Dvořáka pro vás Národní muzeum připravilo poznávací QR hru, která vás provede po pražských místech, jež jsou neodmyslitelně spjata s působením skladatele nebo mají spojitost s některým z objektů Národního muzea. Kromě zajímavostí vás po úspěšném dokončení hry čeká odměna v podobě dvou volných vstupenek do Muzea Antonína Dvořáka.

Jak hra funguje?

Hrací plánek je k vyzvednutí na pokladně Českého muzea hudby a Muzea Antonína Dvořáka v běžné otevírací době. Trasa hry začíná v Českém muzeu hudby. Po načtení QR kódu se dozvíte, jak byl Dvořák s tímto místem spjatý, a zobrazí se vám úkol, po jehož vyluštění získáte adresu následující zastávky. Zastávek je celkem sedm. Po správném zodpovězení poslední otázky vás čeká odměna v podobě volného vstupu do Muzea Antonína Dvořáka. Výherní vstupenku lze uplatnit jednorázově pro max. 2 osoby nejpozději do 31. 10. 2021. Děti do 15 let mají vstup do muzea zdarma.