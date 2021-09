Jazz Dock Dětem: Čury mury frk

Jak přivolat pohádku? No nejlépe kouzlem. Hlavní představitelka studovala mnoho let, aby se naučila ty nejlepší a nejtajnější mistrovská kouzla. Ale přeci jen, od té doby uplynulo už mnoho let. Jak se s tím asi vypořádá?

Živelné představení, plné autorských písniček, (ne)povedených kouzel, neočekávaných situací a převleků, a příjemných překvapení, kde se ani na chvilku nebudete nudit. A koho vlastně uvidíte? V hlavní roli: Terez - to jako já, a Pepinka - moje malá všetečná kamarádka. Potom taky Palečka, Karkulka, Sněhurka, Hejkal a další pohádkové bytosti. A pozor! Možná přijde i hvězda folkové scény: Kočka Kozačka!