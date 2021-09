František Uhlíř: Story of my life – Music for Septet

František Uhlíř - česká jazzová legenda, kontrabasista a skladatel, který slavil v loňském roce 70 let, si dal ke svému jubileu neobvyklý hudební dárek, kterým potěšil nejen sebe, ale hlavně posluchače a fanoušky jazzové hudby. Složil a nahrál suitu Story of My Life, ve kterém hraje klíčovou úlohu právě číslo sedm. Kromě Prologu tvoří Suitu ještě dalších sedm hudebních částí, které sledují jeho životní a hudební cestu a které napsal přímo na tělo sedmi skvělým jazzovým hráčům. V albu jsou jednotlivé hudební věty doplněny fotografiemi, které dokumentují život Františka Uhlíře.

