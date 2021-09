Terapie sdílením LIVE – Ester Geislerová a Honza Vojtko

Přednáška o vztazích a komunikaci. Ester a její příklady ze života. Honza a jeho příklady z terapeutovny.

“A proč si mi psal, že mě miluješ?”

“Jsem se spletl.”

“NEROZUMÍM TVÝM POCITŮM BEZ SMAJLÍKŮ.”

Je vám to povědomé? Po tom, co jsme začali zveřejňovat vaši reálnou online komunikaci, jste se nás začali ptát, co s tím. Jsme sociální bytosti, a tak je naší přirozeností neustále vytvářet vztahy: partnerské, pracovní, kamarádské nebo rodinné. Do našich vztahů vstoupily mobilní telefony a messengery. Současné vztahy a komunikace tak prochází turbulencí, na kterou se učíme za pochodu reagovat. Jsme v tom všichni a chceme se o tom bavit a zkusit tomu porozumět.

Přijďte s námi sdílet a zažijte humorem a informacemi nabitý večer!

Ester a Jenda Vojtko