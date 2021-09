Hejno bez ptáků

První divadelní adaptace románu Filipa Douška jako rukojmí humoru 11:55. Show o samozřejmosti světa, která se odehrává na všech úrovních času a bytí. Magická konference plná iluzí a jejich ztráty.

PRAVDA JE OMYL.

„Existuje starý názor, že skutečně existuje jakýsi jeden způsob, kterým svět doopravdy je - tedy realita. A člověk navyklý zmiňovat ji, by mohl lehce očekávat, že ona opravdu existuje.“

PRAVDA JE OMYL.

„Možná se tajenka světa neskrývá v tom, co mi uniká, ale v tom, co vidím. Možná je můj pohled zastíněn čímsi, jakýmsi objektem, který vidím celý život, neustále, a proto ho už dávno nevnímám. A on přesto stíní cosi, co leží za ním, cosi skutečně podstatného, co cítím a nevidím. Objekt, má slepá skvrna.“

PRAVDA JE OMYL.