Honza Křížek - koncertní křest

KONCERTNÍ KŘEST NOVÉ DESKY REVOLUCE, která vyšla 17.9.2021. Jedenácti novým skladbám dominuje razantnost a do popředí se dostávají kytarové riffy společně s charakteristickou dikcí Honzy Křížka, která byla typická v rané tvorbě dnes již kultovní české crossoverové kapely „Walk Choc Ice“ z 90. let, jíž byl frontmanem. Albu předchází první singl se stejnojmenným názvem REVOLUCE doprovázený videoklipem, který měl premiéru 3.9.2021.

ZAČÁTEK KONCERTU: 21:00 (vstup od 19:30).

Honza Křížek je český zpěvák, skladatel, multiinstrumentalista a producent, který se už od dětství věnuje hudbě. Po absolvování konzervatoře založil společně se svým bratrem jednu z nejpopulárnějších crossoverových kapel 90. let, „Walk Choc Ice“, která vystoupila v rámci koncertů takových hudebních veličin jako „Rage Against The Machine“, „Faith No More“, „David Bowie“ nebo „Robert Plant a Jimmy Page“. Po ukončení činnosti kapely pokračuje Honza Křížek coby sólový umělec, spolupracoval na řadě hudebních projektů s českými a zahraničními osobnostmi a skupinami, mezi které patřili Ivan Král, David Koller, Miro Žbirka nebo Radim Hladík (Blue Effect).