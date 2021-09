Země česká domov můj?

Podle vzpomínek varhaníka vršovického kostela a učitele Františka Nováka vznikla divadelní hra o lidech, pro které pojmy vlast a čest nebyly pouhými slovy. Syn chudého malostranského řemeslníka vystudoval a stal se učitelem. Se svou první láskou založil rodinu a nic nenasvědčovalo tomu, že jeho život bude něčím mimořádný. Vše změnila první světová válka, kdy musel narukovat na východní frontu, dostal se do Ruska a posléze do československých legií. Od toho okamžiku byl jeho život sledem dobrodružných událostí, které pečlivě zaznamenával.

Je to příběh bojů, hrdinství, zbabělosti, vítězství i proher, přátelství až za hrob i bolestí, které mu přinesla zrada jeho nejbližších doma, a především příběh neokázalé odhodlanosti nasazovat život pro vzdálenou vlast a její svobodu. Vše vidíme velmi osobním autentickým pohledem muže, který byl u toho, když se tvořily dějiny. Muže, který nám zanechal svědectví o tom, že tvůrci dějin jsme my všichni, že historie nezná malých a velkých rolí, ale je záležitostí každého z nás. Prostřednictvím jeho vyprávění vidíme názorně, že to, co pro nás je učební látkou z dějepisu, bylo pro naše předky velmi autentickou realitou. Pokud se vydáte na cestu s Františkem Novákem, zažijete dobrodružství, napětí, humorné situace, silné emoce a kus naší historie se pro vás stane důvěrně známou věcí, kterou už nikdy nezapomenete.