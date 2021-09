Čarodějné narozeniny Muzea Karla Zemana

O víkendu 2.–3. října 2021 oslaví Muzeum Karla Zemana 9. narozeniny. Při té příležitosti dorazí do Prahy mocný Čaroděj hledat nové učně do služby. Děti budou muset prokázat svou zručnost, odvahu a důvtip, aby se ze služby zlomyslného čaroděje vysvobodily tak jako Krabat. Pokud se jim to podaří, čeká je na konci zábavných her a rébusů kouzelný dárek. A pokud ne? To už rozhodne sám čaroděj.