The Bladderstones

Blues-crossoverové trio, které hledá tradici a osobní příběh bluesové hudby v současnosti. V roce 2014 vydali CD Bored of Love, poté zvítězili v mezinárodní soutěži Blues Aperitiv a v roce 2016 získali ocenění Bluesové ankety „Nejlepší počin na české bluesové scéně“, kterou uděluje Bluesmusic.sk, člen Evropské bluesové unie European Blues Union a světové nadace The Blues Foundation. Lídr kapely Tomáš Frolík je jeden z nejtalentovanějších hráčů své generace a stipendista na London Center of Contemporary Music. Absolvoval řadu mistrovských kurzů, zejména pod vedením Robbena Forda či Marcuse Millera. Na scéně se dále objevuje s Jan Tengler Bandem a kapelami The System nebo 5Aces. Frolík zní jako Jeff Beck infikovaný vzteklinou. Tvrdší věci evokují grunge a blues a jemnější strana je hodně folková s náznaky country. Z podání crossoveru a bluesu, sixtees, pouštního funku a texaského undergroundu je cítit především radost z přítomného okamžiku (voc; g; b; dr).