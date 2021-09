19.00 lektorský úvod

20.00 představení Raději zešílet v divočině

utopie z okraje

Odchod do divočiny jako pokus o nový začátek a radikální sebeurčení. O osobní či společenskou reformu. O vlastní utopii. O samotu. Co je to za civilizaci, ve které se knihy o útěku z ní stávají bestsellery?

V půlce devatenáctého století se americký filosof Henry David Thoreau stáhl z města do lesů u jezera Walden, aby v podmínkách prostého a soběstačného života znovupromyslel úděl moderního člověka. On i jeho dnešní následovníci, dobrovolní vyhnanci a samotáři z knih rozhovorů Aleše Palána, svým způsobem života zpochybňovali samotné základy naší existence ve společenském systému dávno před tím, než jimi otřásla globální pandemie. Neukazují nám nyní, co je třeba změnit, abychom v něm nezešíleli?