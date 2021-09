Velká divadelní pohádka

Autorská pohádková komedie pro diváky od 6 let na motivy díla bratří Čapků (Jak se co dělá Karla Čapka a Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka) je poctou těmto geniálním autorům a jejich tvorbě pro děti.

Čtyři kamarádi se nudí, a tak se rozhodnou, že nazkouší divadelní hru podle oblíbené knížky o pejskovi a kočičce. Ale jak se to dělá? Co má na starosti režisér? Co všechno musí zvládnout herec? A dokážou zahrát divadelní představení před skutečným publikem?

Představení je bez přestávky.