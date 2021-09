Příměstský cyklo víkend 2021 - Praha

Víkendový kemp v Praze je určen pro děti i dospělé. Je zkrácenou variantou našich prázdninových příměstských táborů. Pokud váháte, zda pro Vaše děti jsou týdenní cyklo kempy to pravé, dejte jim šanci, ať o tom mohou samy rozhodnout. Nebo si i vy vyzkoušejte na vlastní kůži, co přesně je čeká.

Víkend je primárně zaměřen na výuku jízdy na kole, a to pro všechny výkonnostní i věkové skupiny, na obratnost, techniku, přejíždění překážek, bezpečnost i freeride triky a vše, co k jízdě na kole patří. Výuka dětí probíhá zábavnou a herní formou. Děti jsou rozděleny do malých skupinek podle výkonnosti a zkušeností s jízdou na kole. Navíc je to pro rodiče ,,volný víkend“.

Abyste se mohli i Vy, rodiče, přesvědčit o našich službách, máme pro Vás nabídku zapojení do cyklo aktivit. Výuka dospělých probíhá buď skupinově celý víkend ve dvou blocích denně (paralelně s výukou dětí) nebo ve zkrácené variantě 2 hodiny výuky v sobotu a 2 hodiny v neděli. Případně nabízíme individuální výuku pro děti i dospělé (možnost 2 osoby na jednoho instruktora), na které je potřeba se předem domluvit. Cena víkendu zahrnuje celodenní program od 9:00 do 16:30 v sobotu i v neděli, svačiny a obědy, pitný režim.

Na závěr víkendu si poměříme síly v rychlostně-­obratnostním závodu o věcné ceny. Po celou dobu se o výuku starají naši vyškolení instruktoři, se kterými se děti mohou seznámit a následně o prázdninách setkat na konkrétním kempu. Děti po seznámení s programem, instruktorem i s ostatními kamarády získávají lepší představu o tom, co je bude čekat v průběhu celého týdne a současně se stávají sebejistějšími a lépe se jim vstupuje na týdenní kemp, alespoň se základními dovednostmi jízdy na kole.