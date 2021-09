Nevyléčitelní

„Seznamovat se s lidma je těžká věc!“

Šílená komedie s přesahem, která originálním a důvtipným způsobem reflektuje věčné hledání „toho pravého“ a fenomén zvaný singles ještě než se stal celosvětovým trendem. Také pokládá otázku, co nebo kdo vlastně je a není normální… Přeneste se s námi do New Yorku přelomu 80. a 90. let minulého století, nahoďte úsměv, džínovou bundu a hlavně si nezapomeňte včas najít svého terapeuta!