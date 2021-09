Chleba s máslem

Komorní komedie, tentokrát pro tři muže. Architekt Martin a herec Stefan konečně našli po svých neúspěšných partnerských vztazích řešení: bydlet spolu a rozdělit si domácí práce. Klape jim to. Dokonce společně chystají oslavu narozenin pro kamaráda Petera a jeho ženu. Něco se ale zvrtne a z domácnosti dvou mužů je najednou domov pro tři. Zpočátku to vypadá jako ideál. Až do chvíle, kdy se jeden z nich opět zamiluje… Stane se zrádcem mužské komunity? Byla to dosud pohoda, nebo z nouze ctnost? Muži, stejně jako ženy, mají občas chuť dumat nad láskou, životem, mluvit o osobních touhách i zklamáních. Moudrost těchto tří „expertů“ je ovšem zabalena do vtipných dialogů a situací.

Představení je bez přestávky.