Už nikdy sám!

Ať už se někdy cítíte v dnešní digitální době osamělí nebo ne, komedie z pera renomovaného režiséra a dramatika Marca Beckera Vám nabídne zcele netradiční řešení takového pocitu. Jenom doufáme, že poněkud brutální způsob jak si opatřit kámoše, nezačnete po návštěvě této skvěle herecky obsazené komedie praktikovat.

Pan Schulz se jednoho večera probere svázaný v bytě jemu zcela neznámého pana Meiera. Ozbrojený Meier si z něj udělá rukojmí, ale výkupné za něj nepožaduje. Místo toho se snaží chovat jako pozorný hostitel – nabízí Schulzovi portské víno, chlebíčky i nové oblečení. Jejich bizarní rozhovor ruší otravná sousedka paní Müllerová, která se nakonec pozve do Meierova bytu a stane tak tváří v tvář svázanému Schulzovi. Po několika neuvěřitelných výmluvách vyjde pravda o únosu najevo a Müllerová je fascinována. Konečně někdo přišel na to, jak vyléčit osamělost! Každý by měl mít právo unést si svého Schulze! Schulz si nakonec na soužití v prapodivném společenství tak zvykne, že už se mu nechce vracet ke snoubence, synovi ani své práci. A stane se ještě něco daleko zvláštnějšího – po městě se najednou začnou objevovat desítky a desítky podobných únosů...

Délka představení: 130 minut včetně přestávky