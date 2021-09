Emil čili O Háchovi

"Za to, co jsem udělal, mě národ nazve zrádcem.”

Uplynulo více než 75 let od smrti třetího československého prezidenta Dr. Emila Háchy. Ten zemřel při čekání na soud v nemocnici pankrácké věznice, aby byl posléze při neveřejném obřadu pohřben na vinohradském hřbitově do neoznačeného hrobu jako zavrženíhodný kolaborant a zrádce národa. Až po sametové revoluci se pak dočkal aspoň částečné rehabilitace, spory o jeho osobnost se však vedou dál a znovu se rozhořely právě u příležitosti výročí jeho úmrtí. Lze je ale vůbec někdy definitivně a spravedlivě rozhodnout? A co tyto diskuse vypovídají o dnešku a o nás samých?

Hrají: Ivana Machalová j.h., Hana Mathauserová, Daniel Čámský j.h. , Petr Reif j.h.