Sto let Fidlovačky

Projekt oslavy 100 let od narození největší nuselské divadelní scény, které uplynou 28. října 2021.

Slavnostní večer je koncipován jako inovativní průlet desetiletími, nahlédnutí do příběhů, které tuto dřevěnou arénu provázely, do kontextu doby, do osudů věrných diváků, a samozřejmě do pohnutých osudů hereckých osobností jako Ferenc Futurista, Oldřich Nový, Ljuba Hermanová, Jára Kohout, Miroslav Horníček, Miloš Kopecký, Laďka Kozderková, Karel Fiala, Jiřina Steimarová, Jiřina Jirásková, Otomar Korbelář, Ladislav Županič, Tomáš Töpfer a Eliška Balzerová zaznamenané v hudebních číslech či scénkách, které ztvární současní herci a herečky, které v Divadla Na Fidlovačce vystupují.

Celý večer bude divadelní slavností doprovázenou projekcemi z dobových archivů získaných díky podpoře Českého filmového archivu, hudebními intermezzy a pokusem o definování současné role divadla ve společnosti. To vše v originálním obrazivém a symbolickém rukopisu režiséra a člena umělecké rady DNF Jakuba Čermáka a scénografky Martiny Zwyrtek, kteří ukáží, že stovkou všechno teprve začíná.

Na program bude navazovat slavnostní party ve foyer divadla s dobovou hudbou, za účasti VIP osobností novodobé historie divadla.