Tom Gregory v Praze

Tom Gregory, kterého média začala přirovnávat k Lewisi Capaldimu a Jamesi Arthurovi, vystoupí v Praze! Loni tento zpěvák zažil nový začátek, kdy kromě společného virálního hitu s producentem Vize Never Let Me Down vydal své dlouho očekávané debutové album Heaven in a World So Cold.

To je plné silných popových hitů i srdcervoucích rockových balad, jakou je i píseň Fingertips s téměř sto miliony streamů na Spotify.