8. 10. 2021 18.00

NG On Air | Sbírky: Z Rudolfina do Mánesa – Topografická procházka výstavními síněmi první republiky a jejich prezentací ve stálé expozici NGP

Projekt První republika byl vytvořen ke stému výročí založení Československa a mapuje výtvarnou scénu dvacetiletého období mladého státu mezi lety 1918-1938, a to od Aše až po Užhorod. Jeho koncept nám přiblíží hlavní autorka expozice Anna Pravdová, přičemž se zaměří na část věnovanou hlavním pražským výtvarným síním, v nichž se konaly zásadní výstavy české avantgardy, od Bazaru moderního umění po První výstavu Skupiny surrealistů v ČSR.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: FB NGP / bez rezervace