Žofie Dares & sestry Věnečkovy + Václav a kolega

Na koncertě, který bude uvedený jako výjimečný program pro ukončení letní sezóny, vystoupí Žofie Dares spolu s Janou a Ivou Věnečkovými i další hudebníci.

Sestry Věnečkovy působí na hudební scéně již od roku 2003. Žánrově je jejich hudba těžko zařaditelná, nejblíže má asi alternativnímu folku s elektronickými prvky. Za dobu jejich hudebního působení objely řadu festivalů, klubů i folkových soutěží (a to především s jejich rodinnou

litomyšlskou kapelou Věneband). Starší Jana hraje na housle, mandolínu, synťák a zpívá. Mladší Iva hraje na klavír, saxofon a také zpívá. Sestry hrají především autorskou tvorbu Jany s výhradně českými texty.

Zofie Dares, vlastním jménem Žofie Dařbujánová, je mladá zpěvačka a autorka písní ze stále populárnějších MYDY. Na konci roku 2018 překvapila své fanoušky samostatným EP s názvem High on Being na, kterém tajně pracovala šest měsíců. Sytetizátory, hymnické popové refrény, smyčcové kvarteto nebo gospelový sbor – to vše je na této nahrávce možné najít. Ve svých textech je osobnější než kdy jindy a vypráví více o životě mladé dívky, která odmítá plně vyrůst. S tímto projektem se již představila například v pražském klubu Roxy jako support newyorského dua Sofi Tukker, na italské show Milano Design Week nebo vystoupila na festivalu United Islands of Prague a také se zapojila do projektu Hlasy Svobody v rámci pražského Metronome festivalu 2019.