Trendy v online marketingu | Webinář

Tancují vám před očima křečci ve spodním prádlu a ve sprše si zpíváte už jen písničky o úvěrových certifikátech? Tak potom dobře víte, že svět reklamy nikdy nespí a šikovné hlavy našeho marketingu každým dnem dosahují nové úrovně efektivity a kreativity. Zajímá vás, jak se dnes vyvíjí trendy onlinu, anebo toužíte zjistit, jak si i v pandemií unaveném světě vybudovat úspěšnou značku, udržet si flow a neztratit přehled o inovacích?

Nechte si poradit od odborníků v online přednášce Michala Pastiera z agentur Zaraguza, Darwin & the Machines a GoBigname, Petra Šeba z PS:Digital a Marka Šulika z Isadore. Zaraguza / Michal Pastier (Co-owner) Never stop evolving – Jak využít nové příležitosti a posunout svou značku od běžných kampaní k dlouhodobé efektivitě. Příklady, studie, výsledky. PS: Digital / Peter Šebo (Founder & CDO) Trendy jsou brandy! – Brandbuilding není nic nového, ale v online marketingu se doteď značky spíše soustřeďovaly na PPC kampaně, vychytávky, nebo technologické novinky. (Nejen) korona ale ukázala, že budování brandu (i v digitálu) je skvělou přípravou na horší časy a pro mnohé „novým trendem“ při plánování svých marketingových aktivit. Isadore Apparel / Marek Šulik (Head of Digital Marketing) Jak se změní reklama v online prostředí? Od mikro cílení zpět k masovému zásahu – Zlaté časy online reklamy bez pravidel a omezení se končí a do popředí se dostává ochrana soukromí uživatelů. Jak se změní online kampaně v nejbližších letech a jak se na to připravit v dostatečném předstihu? Moderátorem večera bude Filip Kuna. Zaraguza Kofola a šišlající pes s otázkou: Dáš si fofolu?, Moja krvná skupina, Knižná výzva, Tatra Academy s Rytmusem či boj Popradské kávy s kofeinovým snobismem...

Tato digitální/reklamní agentura se nebojí odvážného marketingu, a proto jí důvěřují giganti jako Orange, Škoda anebo Slovenská sporiteľňa. S jejich portfóliem přímo úměrně roste počet úspěchů korunovaných množstvím ocenění (Golden Drum, EUROBEST, PIAF, Festival of Media, EFFIE, FLE media awards, EFFIE Slovakia, Zlatý klinec). Z nich byl největším triumfem rok 2016, kdy získali Golden EuroEFFRIE za fofolu jako jediná agentura ze Slovenska a Česka, které se to podařilo, anebo rok 2012, kdy ji Facebook zařadil mezi TOP 10 agentur na světě, které tuto síť využívají nejefektivněji. Zaraguza vznikla v roce 2008, dnes má pobočku i v Praze a pro své klienty připravuje komplexní komunikační ekosystémy, které spájí online s offlinem. PS:Digital Kampaň pro sdružení Brániť sa oplatí Slovensko a Ministerstvo vnútra Novodobí otroci, kampaň pro mladé pro Tatra Banku ale i vzdělávání o digitálním marketingu vyplňuje čas této agentury se specializací na sociální média. PS:Digital, která vznikla v roce 2014, svým klientům přináší kreativní a efektivní řešení s využitím nejnovějších možností digitálního marketingu. Kromě komplexních digitálních kampaní nabízí i specifické služby dle potřeb klientů a partnerů. Tato agentura má na kontě Zlatý a Strieborný klinec.