Vůbec první výběr filmů v sekci Virtuální realita na Febiofestu nabízí odvážnou výpravu do ztřeštěných, bizarních, snových i tvrdě reálných světů. Pro mladé publikum jsou zde tři animované snímky, které nás zavedou do americké školy, na filipínský ostrov i do vesmíru. Filmy jsou bez dialogů, takže jim porozumí i ti nejmenší.

