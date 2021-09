Ahoj vesmíre! / Planetárium

Co byste dělali, kdyby teď přiletěli?“

Ahoj vesmíre! vzniká ve spolupráci s holešovickým Planetáriem, kde se bude pravidelně uvádět.

„Drazí přátelé, dámy a pánové,

Srdečně Vás zveme na konferenci We Are The Humans 2021. Jejím cílem je sestavit zprávu určenou mimozemským bytostem, která by co nejlépe a nejupřímněji reprezentovala lidskou civilizaci. Naše poselství pak spolu se sondou Pilgrim 1 opustí planetu Zemi a vstoupí do mezihvězdného prostoru, kde bude čekat, až ji, možná za sto let, možná za tisíc let, zachytí jiná, vzdálená civilizace. Bude i na Vás, abyste rozhodli, co má naše zpráva obsahovat. Čeho si na sobě nejvíce ceníme? Před čím chceme vzdálenou civilizaci varovat? Věříme, že opravdu vyváženou zprávu lze vytvořit jedině skrz partnerský dialog a demokratické hlasování, jehož můžete být i Vy součástí.