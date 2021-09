Výstupy zahraničních rezidencí na Pragovce

Pragovka Gallery má příležitost představit Vám trojici výstav: The Ground Beneath Us Moves Upwards, Ozvěna pozítří a (de)Fragmentace, které jsou prezentací výsledku práce rezidenční umělkyň a umělců z Francie, Izraele a Rakouska. Vernisáže výstav se uskuteční společně s dalšími výstavami třetího výstavního bloku cyklu Výstupy intimity v sobotu, 18. 9. 2021 v 15:00 v rámci události Zažít město jinak.

Vybraná trojice zahraničních umělců Bar Dvir Rahamim, Catherine Radosa a Reinhold Zisser se ve svých site specific realizacích vztahuje nejen k architektuře areálu bývalé továrny Praga, ale i k širšímu kontextu vztahu k místu.

VÝSTUPY INTIMITY

Výstavní blok Výstupy intimity se v rámci celoročního tématu Tichá síla Uncool Being, obrací zpět do nitra, k samotné podstatě umělecké tvorby jako odpovědi na stav planety i způsob, jak se k životnímu prostředí jako lidstvo dlouhodobě chováme, ale i jako reakci na možnou jinakost či vydělení ze společnosti v rámci tématu Tichá síla Uncool Being, které může být způsobeno různými faktory-geografickou vzdáleností od centra, odlišnou životní zkušeností, či prostě jen životním nastavením.

