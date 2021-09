Madison McFerrin (USA)

Madison McFerrin je nezávislá zpěvačka a skladatelka žijící v newyorském Brooklynu. Na začátku prosince vydala své nové, povedené EP s názvem You + I, které produkoval její starší bratr Taylor McFerrin. Její hudba se dá popsat jako soulappella (soul + a cappella) nebo jako soul budoucnosti. Svou roli v tom zřejmě hraje DNA, pochází totiž z pozoruhodné hudební rodiny. Madison McFerrin se narodila v roce 1991 a je dcerou zpěváka Bobbyho McFerrina, autora masivního hitu Don't Worry, Be Happy a desetinásobného držitele ceny Grammy. Její dědeček Robert McFerrin Sr. byl zase prvním černochem, který vystoupil v Metropolitní opeře v New Yorku. Ona sama je absolventkou věhlasné bostonské Berklee College of Music, té nejprestižnější a také největší jazzové školy na světě. Koncerty Madison McFerrin jsou pak neotřelá one-woman show. Na pódiu si vystačí jen se svým hlasem, pianem a looperem, pomocí kterého si vytváří zvukové smyčky. Je tedy sama sobě vokalistkou, zpěvačkou i instrumentalistkou.