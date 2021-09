Představení pro jednoho diváka/divačku, které se pohybuje na pomezí virtuální a fyzické reality.

V každodenním životě nám technologie umožňují být zároveň na několika místech. Jsme ponořeni do neustálého dialogu s věcmi, procesy a lidmi, aniž by byli fyzicky přítomni. Běžně je bereme jako „virtuální bytí“ – jako by se jednalo o reprezentaci originálu, který existuje někde jinde. Tuto „kopii“ umísťujeme na škálu reality níže, protože nás nemůže plně ovlivnit. Nemůžeme se jí dotknout, a tedy nemůže být zcela považována za skutečnou.

Pro některé je virtuální svět místem, kde můžou dočasně uniknout před realitou, druzí se naopak obávají, že ji zcela nahradí. Pro nás neexistuje rozpor mezi virtuálním a skutečným světem – společně tvoří kontinuum smíšených realit. My se domníváme, že neustále provádíme složité manévry, abychom se zorientovali v přesahu těchto realit. Přizpůsobujeme se těmto technologickým nástavbám a soužijeme s nimi, utváří naše vnímání a vztah k druhým lidem.

Insider zkoumá otázku, jak tato směsice realit působí na naše těla a na naše vnímání přítomnosti. Volby každého diváka během performance vytvářejí specifický způsob zkoumání a prožívání předloženého světa.