Vojtěch Bárta podle stejnojmenné novely Georgese Pereca

„Kdo nepracuje nejí. - Kdo pracuje nežije.”

Mladý pár. Na začátku společného života. Co asi tak všechno budou potřebovat? Nebo spíš, co všechno budou chtít? Touha po spokojeném životě jako z lajfstajlových časopisů nekontrolovatelně roste. Smyčka představ se utahuje, nejdou naplnit! Realita života střední třídy je tak strašně reálná! Ona a On, už dlouho spolu a pořád těch 35 m. Když se zabývají drobnými úkony jako nakupováním, sezením v kavárně, chozením do kina, můžou to podstatné na chvíli odsunout. Věci jsou bezpečné ‒ něco vypovídají, ale netáží se.

Inscenace o hledání hodnoty ‒ sebe, toho druhého a věcí, které lemují náš život. A také o tom, jak ovlivňují náš vztah k tomu druhému. O nekonečném snění, že skutečně žít se začne, až si konečně pořídíme ty správné věci.